À la une

On apprenait, fin juillet, la décision de la préfecture de Police de Paris de déménager les bouquinistes des quais de Seine pour raisons de sécurité, à l’occasion des Jeux olympiques 2024. Risquer de détruire un certain nombre de ces boîtes vertes caractéristiques, et empêcher les libraires des quais de Seine de profiter d’un afflux de touristes et de la période estivale, l'annonce ne passe pas…