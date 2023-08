Newsletters

Les salariés du Journal du Dimanche, hebdomadaire appartenant au groupe Lagardère News, ont eu un avant-goût de ce que le rachat de ce dernier groupe par Vivendi laissait présager. Geoffroy Lejeune, scribe favori de l'extrême droite et des réactionnaires les plus rances, a été nommé à la tête du titre, contre la volonté de la quasi-totalité de la rédaction. Toutefois, cet épisode autoritaire pourrait peut-être, au bout du compte, redonner un peu de pouvoir aux journalistes... Et aux éditeurs ?

Nicola Lagioia, né en 1973, a reçu le prestigieux Prix Strega en 2015 pour son roman La Féroce, ainsi que le prix Viareggio pour Case départ. Il a été directeur du Salon international du livre de Turin pour l'édition 2021. Son dernier livre, La Ville des vivants, a été publié et traduit de l'italien chez Flammarion en 2022 par Laura Brignon. Interviewé par ActuaLitté, l'auteur évoque les différentes étapes de la construction de son dernier ouvrage...

Scandalisé par l'interdiction aux mineurs du livre Bien trop petit, de Manu Causse, par le ministère de l'Intérieur, l'écrivain Nicolas Mathieu avait appelé, sur Instagram, à la publication d'« histoires de cul ». Un « Insta libre », sur le modèle de la « radio libre », en quelque sorte, mais orienté vers les textes et autres œuvres qui ont compté pour la création et la libération des désirs adolescents. Un livre de poche émergera de ce mouvement, en octobre prochain, chez Thierry Magnier, évidemment.

Né en 1969 en Italie, l'illustrateur et scénariste Saverio Tenuta est mort à l'âge de 54 ans, annonce son éditeur français, Les Humanoïdes associés. La maison a notamment publié La Légende des Nuées écarlates, un cycle médiéval dans un contexte japonais, en quatre tomes.

