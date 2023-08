Newsletters

Lily Ebert, une survivante de la Shoah âgée de 99 ans, a retrouvé un ouvrage ayant appartenu à son frère, Bela, assassiné à l’âge de 13 ans dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. La découverte revient à un marchand de livres anciens hongrois...

Dès le 10 juillet, la mairie de Paris anticipait une décision qui tomba comme un couperet : le déménagement des célèbres boîtes vertes des quais de Seine durant les Jeux olympiques 2024, pour raisons de sécurité, sur ordre de la préfecture de Paris. Le président de l’Association culturelle des Bouquinistes de Paris, Jérôme Callais, s’alarmait alors de la destruction de centaines de ces boîtes dans le déplacement...

Le poète du quotidien ouïghour, réalisateur et militant pro-démocratie Tahir Hamut Izgir raconte dans Waiting to Be Arrested at Night (En attendant d’être arrêté la nuit) sa vie dans le Xinjiang, entre disparition des habitants dans l’espace public, et celles de ses proches. Le projet du pouvoir chinois selon l’artiste : effacer l’Histoire et les histoires de son peuple.

Trois enquêtes récemment publiées offrent des perspectives intéressantes sur l’édition italienne, en ce qui concerne le public — et plus particulièrement les jeunes lecteurs —, le développement de l'impression à la demande et le rapport entre titres imprimés et exemplaires vendus. Elles donnent des indicateurs sur les principaux changements de la production éditoriale et des pratiques culturelles des lecteurs, jusqu’au constat inquiétant que 30 % des livres publiés ne se vendent qu’à un seul ou même aucun exemplaire…

