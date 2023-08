Newsletters

Nicola Lagioia, né en 1973, a reçu le prestigieux prix Strega en 2015 pour son roman, La Féroce (Flammarion, 2017), ainsi que le prix Viareggio pour Case départ (Arléa, 2014). Il a été directeur du Salon international du livre de Turin pour l'édition 2021. Son dernier livre, La ville des vivants, a été publié et traduit de l'italien chez Flamarrion en 2022 par Laura Brignon. Interviewé par ActuaLitté, il évoque trois thèmes centraux, dont le premier est la mort, la violence.

L’Institut français (IF) et l’Institut français du Japon ont récemment annoncé les lauréats et lauréates 2024 de la Villa Kujoyama, première résidence artistique française de recherche pluridisciplinaire implantée en Asie. Un cadre de travail particulièrement agréable, sur les hauteurs de la montagne d’Higashiyama, à Kyoto. Parmi les bénéficiaires de cette résidence, l’écrivain Emmanuel Ruben, qui porte pourtant une autre casquette : celle d'un administrateur de... l'Institut français.

Se saisissant des possibilités d'une loi de 1949, le Premier ministre Gérald Darmanin a fait interdire aux mineurs l'ouvrage Bien trop petit de Manu Causse, publié par les éditions Thierry Magnier. Destiné aux lecteurs de plus de 15 ans et proposé dans une collection autour de la sexualité, le titre est a été assimilé à de la pornographie... Le syndicat SNLE-CFDT réagit, dans un message reproduit ci-dessous.

Il s’agit en vérité autant d’une adaptation du roman culte de Bret Easton Ellis, traduit en français par Alain Defossé pour Robert Laffont, que de son pendant cinématographique réalisé par Mary Harron en 2000. On y reconnaît nettement les traits d’un certain Christian Bale, qui fut Patrick Bateman pour le grand écran. Le premier tome, édité par Sumerian, paraîtra aux États-Unis le 11 octobre prochain.