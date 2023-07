À la une

Neuf tomes de la saga satirico-paléolithique, Jul a prêté ses personnages à l’éditeur de jeu Don’t Panic Games pour adapter ses bandes dessinées Silex and the City. Retrouvez toute la famille Dotcom pour une séquence d’anti-darwinisme primal. Votre mission : protéger l’humanité de toute forme de civilisation — on en connaît les dégâts…