L'adoption par le Parlement européen de l'European AI Act, projet de régulation de l'intelligence artificielle de l'Union, n'avait pas vraiment ravi, en juin dernier, le Conseil des écrivains européens. Pas assez protecteur des auteurs et trop favorable aux sociétés derrière les outils : la copie doit être sévèrement revue, selon l'organisation.

Gérard Fauré, auteur de plusieurs livres et revendiquant le titre d'ancien « dealer du tout-Paris » avait été invité à s'exprimer dans l'émission Touche pas à mon poste !, le 9 mars 2023. Peu après le grave accident impliquant Pierre Palmade et la consommation de cocaïne, l'homme avait déroulé des allégations fantaisistes et « une théorie complotiste » à l'antenne, sans contradiction. Habituée de ces dérapages, la chaine C8 écope cette fois d'une amende conséquente.

Une loi qui ne passe pas. La législation HB900, signée par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le 12 juin dernier, doit entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Elle fera de tous les fournisseurs de livres « des bibliothèques des établissements d'éducation primaire ou secondaire de l'État » des censeurs en puissance, les obligeant à « noter » les livres selon des critères très contestables. Une coalition de professionnels a porté plainte.

L’épreuve de français, étape cruciale et anticipée du baccalauréat, requiert une préparation soutenue tout au long de l’année de première. Elle s’appuie sur les textes importants du patrimoine national en poésie, roman, théâtre et « littérature d’idée ». Depuis la réforme de 2019, douze œuvres par voie, renouvelées par quart tous les ans. Pour la prochaine année scolaire, on retrouve, entre autres, le voyant Rimbaud, l’observateur Francis Ponge, ou encore les Québécois Jean-Luc Lagarce et Hélène Dorion. Et, en 2024-2025, Sarraute, Corneille et de Musset...

Mais aussi une lettre du conquistador Hernán Cortés retrouvée par le FBI, une promesse d’achat du Groupe Figaro pour Gala, neuf mois de reconstruction et de réfection accélérées...