La Commission européenne n'en a toujours pas fini avec le rachat de Lagardère par Vivendi. Si elle examine encore les repreneurs d'Editis et de Gala proposé par le groupe de Vincent Bolloré, l'institution ouvre une nouvelle procédure, distincte de celle-ci, pour déterminer si Vivendi contrôle ou influence déjà ses potentielles futures acquisitions.

Dans un communiqué, le groupe Hachette Livre annonce le départ de son directeur général délégué, Fabrice Bakhouche, le 1er septembre prochain. Arrivé du ministère de la Culture en 2017, chargé de la stratégie et du développement, ce haut fonctionnaire avait creusé son sillon après le débarquement d'Arnaud Nourry par Arnaud Lagardère, en 2021.

John Grisham, Michael Connelly, Douglas Kennedy.... Les importants auteurs du thriller judiciaire sont américains. Un avantage : permettre aux lecteurs du pays de William Faulkner, par la fiction, de mieux appréhender leur droit, tout en profitant d'intrigues bien ficelées et de personnages crédibles et riches. Autre conséquence : beaucoup de Français connaissent mieux les législations outre-Atlantique que celles de notre hexagone...

Rien ne va plus, faites vos valises ? La « grosse édition » américaine, après l'euphorie de la pandémie, se heurte à l'inflation. Un des plus puissants groupes du secteur, Penguin Random House, n'y échappe pas, avec les départs, volontaires ou non de plusieurs éditeurs, dont certains vétérans.