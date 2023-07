Newsletters

En l'espace de quelques jours, le Pass Culture, principale innovation culturelle des présidences d'Emmanuel Macron, aura fait l'objet de deux rapports. L'un est signé par la Commission des finances du Sénat, l'autre par la Cour des Comptes, qui relèvent chacune des améliorations à apporter au dispositif.

L'arrêté du 17 juillet dernier, « portant interdiction de vente aux mineurs d'une publication », pris par le ministre de l'Intérieur après un signalement de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, a saisi d'effroi les professions du livre. Dont les bibliothécaires. L'Association des Bibliothécaires de France n'a pas tardé à se dire « farouchement opposée à la censure », mais l'interdiction aura néanmoins des conséquences dans les établissements de lecture publique.

Antoine Blondin, la mystérieuse Pauline Réage, Geneviève Dormann, Bernard Frank, Jean-Jacques Pauvert, Raymond Abellio, François Bizot... Des noms qui disent plus ou moins quelque chose aux jeunes générations. Ce que partagent ces auteurs divers : une belle singularité et avoir remporté le Prix des Deux Magots. En revenant sur l'histoire de son palmarès, cette promotion de la noble déraison en littérature saute aux yeux...

En 2022, Frank Miller lançait sa maison d’édition, Frank Miller Presents (FMP), et annonçait un spin-off de sa série culte Sin City, Sin City 1858, et le retour, entre autres, d'une de ses séries des années 80, Ronin. On sait à présent que le grand Milo Manara dessinera un volume de ce Sin City dans le passé, et que la version française des titres FMP sera publiée par Huginn&Muninn à partir de 2024.

Mais aussi Le Strega 2020, Le Colibri de Sandro Veronesi, en salle le 2 août, une nouvelle Journée des auteurs européens, l'intemporelle Claire Bretécher...