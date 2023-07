Newsletters

En quelques jours, l’ouvrage de Manu Causse, pourtant interdit de vente aux seuls mineurs, a disparu des boutiques en ligne. Un excès de zèle bien curieux : les revendeurs pousseraient la décision du ministère de l’Intérieur bien plus loin qu’elle ne porte ? État des lieux...

Aux États-Unis, la contestation grandit face au développement des intelligences artificielles génératives, capables de rédiger un texte sur une large variété de sujets, en quelques secondes seulement. Plus de 10.000 auteurs et autrices cosignent une lettre ouverte aux PDG de plusieurs sociétés tandis que les actions en justice se profilent...

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak portait un projet de loi pensé pour faciliter la restitution des biens culturels dérobés aux familles juives entre 1933 et 1945, dans un contexte de persécutions antisémites. Adopté par le Parlement, ce texte, qui modifie le code du patrimoine afin d'assouplir le cadre du déclassement, a été promulgué.

Les lieux et équipements culturels municipaux de Lille, Lomme et Hellemmes seront intégrés au dispositif Pass Culture. 40.000 jeunes de la métropole lilloise sont déjà inscrits sur l'application : cette offre multipliera les découvertes de lieux et de projets culturels.

Mais aussi la Nouvelle-Aquitaine et le livre, Julie Ruocco lauréate de la 10e édition du Prix des lecteurs corréziens...