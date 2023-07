Newsletters

La décision du ministère de l’Intérieur d’interdire l’ouvrage jeunesse de Manu Causse, Bien trop petit, aux mineurs, a rappelé à beaucoup l’existence de cette loi aux parfums surannés de la IVe République et des années de Gaulle. L’occasion de retracer l’histoire de cette mesure, et par corollaire, de la censure de la littérature jeunesse en France depuis l’après-guerre. Mais aussi de se demander : pourquoi cet ouvrage en particulier, et pourquoi Thierry Magnier…

Le Mont Saint-Michel fête cette année le millénaire de son abbatiale romane (1023-2023), joyau médiéval connu dans le monde entier. Transférés à Avranches pendant la Révolution française, ses 203 manuscrits médiévaux (voir la partie 1) sont maintenant conservés dans la bibliothèque patrimoniale d’Avranches. Un vaste programme de restauration suit deux siècles plus tard. Un musée leur est également dédié, sous le beau nom de Scriptorial.

L'été est le moment le plus propice pour des rencontres inattendues. Les libraires de Kobo ont ainsi travaillé avec ActuaLitté, pour établir une sélection de romans aux histoires riches en rebondissements. Des ouvrages spécialement choisis pour pimenter les vacances...

La Directrice de la Ligue des auteurs professionnels, Stéphanie Le Cam, apportait hier son soutien à Manu Causse, membre de l'association dont l'ouvrage jeunesse, Bien trop petit, a été interdit à la vente aux mineurs par le ministère de l'Intérieur. L’Association des bibliothécaires de France faisait de même, et aujourd'hui, c'est La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse qui publie son communiqué que voici en intégralité. Le sentiment qui domine ? L'indignation...