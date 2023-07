Newsletters

Voilà 72 heures qu’un arrêté a été signé par Gérald Darmanin, interdisant à la vente aux mineurs l’ouvrage jeunesse de Manu Causse, Bien trop petit, paru chez Thierry Magnier. Le ministère de l’Intérieur justifie son action auprès d’ActuaLitté : devant la critique d’une très large frange du monde du livre, et bien au-delà, il enfonce le clou…

Depuis le 25 juin et durant sept mois, jusqu’au 28 janvier, les amoureux de fantasy, de Tolkien ou des contes et légendes de notre Moyen-Âge insondable, peuvent profiter de la plus importante exposition autour de l’œuvre du respecté John Howe. Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc (FHEL), installé à Landerneau dans le Finistère, accueille près de 250 dessins et peintures de l’illustrateur canadien, de la Terre du Milieu à l’Imaginaire médiéval.

Depuis vingt-quatre heures, l’arrêté signé par Gérald Darmanin a interdit la vente d'un roman jeunesse. Professionnels du livre et lecteurs sont estomaqués : comment tolérer pareille censure en France ? Car la démarche de la place Beauvau soulève une fois de plus le rôle de la fiction, ici perçue comme véhicule pornographique. Ou bien est-ce une lecture d'adultes, qui en dit long sur eux-mêmes ?

Le musée Roald Dahl, en Angleterre, s’« excuse pour les commentaires antisémites » de ce dernier, après ceux de la famille. L'auteur britannique, né au Pays de Galles, publie son premier livre pour enfants en 1943, The Gremlins, suivi de James and the Giant Peach en 1961, Charlie and the Chocolate Factory en 1964 et Fantastic Mr Fox en 1970.

Mais aussi une passe d'armes entre Giorgia Meloni et Marina Berlusconi, les manuscrits du Mont Saint-Michel, agir pour le vivant...