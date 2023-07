Newsletters

Le lendemain de la publication de l’arrêté signée Gérald Darmanin, interdisant un livre jeunesse à la vente, une partie du monde du livre et du public est en émoi : comment une telle censure est-elle encore possible en France ? Ce sujet soulève la question de la représentation, ou plutôt de la description : en effet, il ne s’agit dans cette affaire, non pas d’images incriminées, mais du texte.

Hier, on apprenait que Gérald Darmanin avait signé un arrêté qui interdit à la vente aux mineurs le livre de Manu Causse, Bien trop petit, paru chez Thierry Magnier. L’éditeur, qui découvrait la nouvelle ce même jour, n'en revenait pas. Le lendemain, il publie un communiqué où il promet avec son équipe de faire « le nécessaire pour que ce livre continue à exister, plus que jamais convaincus de l’importance de la littérature dans les combats qui restent à mener ».

