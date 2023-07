Newsletters

Ce 17 juillet 2023, Gérald Darmanin a signé un arrêté qui interdit à la vente aux mineurs l’ouvrage publié en septembre 2022, Bien trop petit, de Manu Causse. L’oeuvre éditée par les éditions Thierry Magnier, « manifestement destiné à la jeunesse, contient, à travers le récit d’une fiction imaginée par le personnage principal (...) la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites ». L’éditeur, qui a découvert la nouvelle ce matin, s’est tourné vers son service juridique.

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse lance une action collective face aux insuffisances supposées de l’Urssaf Limousin, dont dépend l’association, et du fait de « l’inaction des ministères de tutelle ». Dans cette optique, elle invite chacun de ses adhérents, « qui rencontre une difficulté non résolue », à saisir le Défenseur des Droits.

Ce 17 juillet, le conseil d'administration de Casino a révélé que le triumvirat d'actionnaires se réduisait à un binôme : Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière. Les négociations portent sur la nouvelle proposition d'apport en fonds propres qu'ils portent présent pour l'enseigne – et conduirait posséder 53 % du capital. Un accord de principe serait très prochainement présenté à l'Assemblée générale.

