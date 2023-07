Newsletters

Jane Birkin, artiste emblématique, a eu une relation influente avec Serge Gainsbourg, qui l'a introduite dans un monde de littérature, la poussant à explorer sa propre créativité. Leur collaboration la plus marquante, "Je t'aime... moi non plus", a propulsé Birkin en tant qu'artiste audacieuse.

La tradition du défilé militaire sur les Champs-Élysées en France, ne dissimulera pas les véritables intentions gouvernentales ! Le bilan carbone, oui, les auteurs, non !

Milan Kundera, à travers ses écrits immersifs et sa pensée pénétrante, a incarné le pouvoir transformateur de la littérature. Son œuvre, explorant le spectre humain avec une empathie unique, a ouvert des horizons inexplorés, enrichissant notre compréhension de l'existence.

Kundera, avec une plume habile et subtile, a su tisser une toile de récits inoubliables, parmi lesquels L'insoutenable légèreté de l'être, véritable chef-d'œuvre de la littérature moderne.

En juillet 2023, plusieurs nouvelles personnes ont rejoint les 79 000 membres de la Légion d'honneur, dont le Premier ministre indien, Narendra Modi, une nomination qui a suscité une certaine polémique.

La décision de donner à Modi la même distinction que celle récemment décernée à Jeff Bezos est vue comme un geste de l'État français pour maintenir les investissements et les contrats avec l'Inde et Amazon.