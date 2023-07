Newsletters

Milan Kundera, né le 1er avril 1929 à Brno (Moravie, République tchèque), est décédé à Paris ce mardi 11 juillet, à l’âge de 94 ans. Le romancier, exilé en France depuis 1975, est l’auteur de nombreux essais, pièces de théâtre, nouvelles et romans, dont l'un des plus célèbres reste L’insoutenable légèreté de l’être, paru chez Gallimard en 1984. Sa carrière est d'autant plus marquante qu'elle est intimement liée à l’histoire et à la géopolitique du XXe siècle.

Institution parisienne, qui a tenu sa 40e édition en juin dernier, le Marché de la Poésie s'était doté, il y a une vingtaine d'années, d'une « Périphérie », afin de proposer des événements en régions ou à l'étranger. En décembre prochain, Lille accueillera son premier Marché de la Poésie.

Organisme de gestion collective à destination des auteurs et éditeurs, la Sofia récupère une taxe sur la copie privée numérique, qu'elle redistribue par la suite aux adhérents. 25 % de cette somme abonde les soutiens financiers à l'action culturelle. Si, de 2008 à 2022, le montant des perceptions a été multiplié par 20, la Sofia constate une diminution inédite et significative, dès la fin 2022...

L'éditeur américain Simon & Schuster a finalement pu l'annoncer : la parution de l'autobiographie de la chanteuse Britney Spears est arrêtée au 24 octobre 2023. Attendu de longue date, l'ouvrage avait donné lieu à un contrat à 15 millions $, montant jamais confirmé, mais assez crédible...

Mais aussi huit finalistes pour le Prix de la littérature arabe 2023, disparue en 2017, une Jeanne Moreau intime se dévoile, le plafonnement des hausses de loyers prolongé...