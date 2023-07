Newsletters

Enfin, s’exclameront les fans empressés : la seconde partie du film de Denis Villeneuve s’en vient. Rendez-vous le 6 novembre prochain pour découvrir la suite de Dune, avec une première bande-annonce plutôt réjouissante. Attention à ne pas faire reposer trop d’espoir non plus sur ces deux minutes : comme on dit sur Arrakis, vivre d’amour et d’eau fraîche, oui, à condition d’avoir un distille solidement fixé…

D’ailleurs Dune et de deux : le réalisateur se lancera dans une trilogie, avec l’adaptation du Messie de Dune, ou comment l’Empereur Paul Muad-Dib goûte avec amertume au bonheur de la prescience.

Bien loin de cette planète, revenons en Italie, où le Premio Strega, pour la quatrième fois depuis sa création en 1947, a été remis à titre posthume. Ada d’Adamo est décédée en avril dernier, mais laisse un roman à couper le souffle.

Et puis, deux ou trois autres choses encore, que vous aurez le plaisir de découvrir dans cette newsletter ouvrant la semaine.

Excellentes lectures.