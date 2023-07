Newsletters

« Et la Maire de Paris eut soudainement un sursaut de conscience politique… » Cette petite phrase assassine résume bien la situation : que le groupe Bolloré décide d’acheter un fonds de commerce — celui de la librairie L’Écume des pages — et Anne se change en ingénieuse Hidalgo. Donquichottesque, elle sort de sa manche un va-tout plutôt gauche… Déformation professionnelle ?

2,8 milliards € dans la holding Fininvest, 6,9 milliards € dans les caisses de la famille : le décès de Silvio Berlusconi ne laissera pas la famille sur la paille. D’autant que son testament a été rendu public et flèche les ressources du côté de Marina et Pier Silvio. Une manière de préserver l'empire...

Journaliste, patron de presse, auteur, président d’honneur de l’Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, Jacques Duquesne est décédé le 5 juillet à 93 ans. Celui qui voulut être journaliste, « [n]on pour dire ce qu’il fallait penser. Mais pour raconter ce qui se passait et expliquer », (Histoires vraies, 2016, Albin Michel) a eu de nombreuses vies...

Trajectoire messianique ? En tout cas, c’est à l’âge du Christ que Miki Liukkonen, considéré comme l’une des jeunes plumes les plus brillantes de la scène littéraire finlandaise, s’en est allé. Son éditeur, WSOY, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué, n’a pas précisé la cause de la mort. L'auteur, décédé quelques jours avant son anniversaire, avait plusieurs fois témoigné de ses problèmes de santé mentale et d’addictions.

Mais aussi le congrès de l'IFLA à Dubaï, Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin adapté au cinéma, Les Éclats de Bret Easton Ellis réinventé en série par Luca Guadagnino...