L’industrie du livre aime se raconter des histoires — certains éditeurs en feraient même commerce. Voilà comment le mercato des auteurs, partant d’une maison vers l’autre, demeure sujet de conversation le plus prisé devant la machine à café. Des bruissements, parfois anecdotiques, qui en disent toujours long sur le secteur.

Promulguée au début du mois de juin 2023, la « loi influenceurs », destinée à contrer des pratiques douteuses, voire malhonnêtes, attend désormais son décret d'application. Ce dernier devra lever un certain nombre d'incertitudes du texte, pointées par le Syndicat du Conseil en Relations Publics, qui craint des conséquences incontrôlées sur la liberté d'expression...

Fermée plusieurs mois en raison d’un incendie, la médiathèque du Haut-Lièvre à Nancy change de local. Or, quelques 10.000 ouvrages de son stock furent entreposés dans un appartement, désormais à débarrasser. Pour ce faire, une chaîne humaine d'une centaine de personnes s'est constituée, ce 28 juin, se passant les livres de main en main.

Le 4 juillet, les ukrainiens ont rendu hommage à l’autrice de 37 ans, Victoria Amelina. Elle a été assassinée par un tir de missile russe qui s’est abattu sur un restaurant de Kramatorsk le 27 juin dernier. La vente des derniers exemplaires de son livre November Syndrome, or Homo Compatiens, financera la tenue du festival littéraire qu’elle a cofondé à New York. Non dans le pays de Harlan Coben, mais dans un village d’Ukraine dans la région de Donetsk.

Mais aussi clap de fin pour le tournage de Tu t’appelais Maria Schneider, une loi d'urgence pour la reconstruction des bibliothèques dégradées, les défis des éditeurs indépendants italiens...