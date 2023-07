Newsletters

À vingt et un ans, Jeanne souffre de terribles maux de ventre depuis quatre ans, après un avortement clandestin. Quand elle se décide à consulter, l’opération est devenue inévitable. Dans ce roman, elle raconte son retour en France après des années d’éloignement et son engagement dans les luttes féministes des années 1970. Sa rencontre avec Reda Selmane, un juriste algérien exilé, et leur décision d’avoir malgré tout un enfant, alors que naissaient les premiers « bébés-éprouvette » et qu'elle est stérile.

À l’est de l’Europe, quelque part dans la Zone de Résidence où sont cantonnés les Juifs en ce début du XXe siècle. Henni a huit ans et vit avec sa famille dans un village ordinaire. Zelda, sa sœur aînée, est son modèle en tout. Un soir, à la fin de l’hiver, des hommes en furie pénètrent dans leur maison, comme dans tant de maisons ils sont entrés et entreront encore pour piller, pour punir et pour tuer. Dans l’affolement, une partie de la fratrie parvient à s’enfuir.



Jeune, intelligente, Nadia a toutes les compétences pour réussir. Il ne lui manque qu’un diplôme pour en attester et lui ouvrir les portes d’un avenir meilleur. Amaury Barthet orchestre le récit d’une revanche à double tranchant, mêlant critique sociale et fable philosophique. Un premier roman dérangeant, cruel et drôle qui dénonce les faux-semblants de la société.

Le génocide arménien reste une des pommes de discorde entre le pouvoir turc actuel et la communauté internationale. Ce roman graphique - longuement intitulé Carole : Ce que nous laissons derrière nous - permet de mieux réaliser non pas l'ampleur du drame vécu par les Arméniens décimés, mais la place centrale que l'exil peut occuper dans les histoires familiales.