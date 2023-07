Newsletters

Le 27 juin 2023, un missile russe a ciblé une célèbre pizzeria de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Le bilan temporaire indique 13 morts et près de soixante personnes blessées. Parmi les victimes se trouvaient l'écrivain colombien Hector Abad et son amie, l'autrice ukrainienne Victoria Amelina. Cette dernière, âgée de 37 ans, est décédée ce samedi 1er juillet. Depuis le début de l'invasion, elle documentait les violences commises par la Russie.

Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont entrepris une exploration captivante des librairies locales et francophones, voyageant de la France à la Mongolie. Ces deux cyclistes documentent leur périple depuis leur départ en août 2022 dans un journal de voyage, qui est maintenant publié par ActuaLitté. Leur aventure humaine exceptionnelle est relatée dans un récit intitulé À Vélo, entre les lignes.

Dans une tombe au sud de la pyramide à degrés de Djéser, dans la nécropole de Saqqarah, des archéologues égyptiens ont découvert en 2022 un véritable trésor historique. Un papyrus de 16 mètres de long, qui contient des sections du célèbre Livre des Morts, apparu il y a plus de 4000 ans sur les bords du Nil.

La deuxième partie de Tout le monde ment est en tournage du 3 au 28 juillet à Paris et sa région. Le scénario est toujours signé des romanciers Olivier Norek et Nicolas Lebel.

Mais aussi une cyberattaque coûte 5 millions $ à un libraire, Besançon qui fête les 150 ans de la naissance de Colette, le manga phénomène Jujutsu Kaisen enfin sur consoles...