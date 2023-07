Newsletters

Bonghjornu ! Cumu và ?

Les vacances approchent et le comité de direction d’Inteforum (Editis) a testé pour ses salariés un séjour en Corse. Séance cohésion d’équipe promise, mais dans un cadre atrocement éprouvant, avec Excel, pétanque, champagne et Word… Paraît-il…

Plus sérieusement, la dispersion qui a cours actuellement chez Christie’s se poursuit avec un texte d’Alexandre Dumas que ActuaLitté vous présente. Un monument de littérature, immanquable, mais peut-être réservé à ceux qui acceptent de sacrifier leurs congés pour une vente aux enchères.

Sempé, lui aussi, était aux enchères, et les dessins proposés ont conquis l’assistance : record de vente pour ses œuvres, tout simplement.

Enfin, bilan tragique : au terme de plusieurs journées d’émeutes et de vandalisme, quelle est la situation pour les établissements publics — et plus spécifiquement médiathèques et bibliothèques ?

Excellentes lectures et très bon début de semaine.