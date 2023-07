Newsletters

« Un refus d'obtempérer n'octroie pas le droit de tuer », rappellent plusieurs organisations, tandis que l'ONU alerte la France sur le « racisme » au sein des forces de l'ordre. La mort de Nahel, 17 ans, à Nanterre, dans le cadre d'un contrôle de police, a douloureusement rouvert, encore une fois, le débat sur l'usage de la violence par la police française.

Du 22 juin au 5 juillet, Christie’s Paris organise une vente aux enchères exclusivement en ligne, portée par le département Livres et Manuscrits de la maison. Sept siècles d’Histoire de l’imprimé, entre un missel du XIVe et un livre d’artiste du XXIe. Parmi les 210 pièces, un petit nombre retrouve le motif des cartes à jouer, ou à lire l’avenir, c’est selon. En creux se déploie toute une histoire ludique de l’Europe, entre prouesses techniques et une symbolique aussi mystérieuse que fascinante.

Le 4 mai dernier, sortait en librairie la première biographie consacrée à Élisabeth Borne, La Secrète, parue aux éditions de l’Archipel et signée la journaliste Bérengère Bonte. Après lecture de l’ouvrage, l’actuelle Première ministre engage des poursuites contre la maison. En cause, certains passages qui porteraient atteinte à sa vie privée. Le tribunal judiciaire de Nanterre a finalement débouté ses demandes concernant l’intégralité des passages contestés, mais lui a accordé la suppression de certains d’entre eux.

Journal satirique français lancé par le regretté Siné après son éviction de Charlie Hebdo et la fin de Siné Hebdo, Siné Mensuel a concocté un numéro spécial pour l’été. Une cuvée double qui se lit dans les deux sens et tête-bêche. Quarante pages de joie et de bonne humeur, qui pour l’occasion redonne vie à Siné Madame. Banzaï !

Mais aussi Murakami vent debout contre la destruction d'un stade centenaire, l'auteur et illustrateur jeunesse Byron Barton qui s'en est allé, une maison sur le terrain d'un propriétaire hors de contrôle...