Newsletters

Le Syndicat national de l'édition (SNE), organisation patronale du secteur, annonce dans un rapport que le chiffre d'affaires des éditeurs est passé de 3 milliards € en 2021 à 2,9 milliards en 2022 (-5,4 %). Toutefois, le bilan de l'année écoulée reste bien supérieur à celui de 2019, année de référence pré-pandémie.

Le 27 juin 2023, un projectile russe a attaqué une pizzeria à Kramatorsk, dans la région industrielle de Donetsk, à l’est de l’Ukraine. L’actuel décompte des victimes fait état de 12 décès et d'une soixantaine de blessés. L’auteur colombien Hector Abad et son amie, l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, se trouvent parmi les personnes affectées. Amelina est actuellement dans un état critique.

Le 11 décembre 2022, un adolescent de 14 ans a assassiné à l’arme blanche Tyree Cayer, âgé de 28 ans, dans la bibliothèque du Millénaire, à Winnipeg (Canada). Ce drame a mis en lumière les violences perpétrées au sein de cet établissement. Après ce drame, la municipalité a publié un rapport qui recommande de renforcer les mesures de sécurité, et le volume du personnel.

Né en 1951 à Épinal, professeur de Lettres classiques, Denis Montebello vit à La Rochelle depuis plusieurs années. Auteur de nombreux ouvrages, essais, contes et poèmes, l’auteur a également animé des ateliers d’écriture, notamment en prison. On lui doit enfin plusieurs traductions, du latin et de l’occitan. Récompensée par plusieurs prix, son œuvre interroge les liens entre passé et présent, le rapport aux origines, aux étymologies. En juillet 2009, Denis a ouvert le blog « Cotojest ». Notons enfin qu’il a possédé une chienne, Inès…

Mais aussi après Nicky Larson, Philippe Lacheau adapte Le Marsupilami, le Crédit Mutuel qui souhaite soutenir des projets autour de la lecture, quels livres emporter pour des vacances à la plage...