Mi-2022, on apprenait que La Nouvelle Revue française (NRF) changeait du tout au tout : deux numéros par an pour remplacer un rythme bimensuel, un nouvel accent mis sur les thèmes de société et une nouvelle directrice, Maud Simonnot. Cette dernière quitte son poste dans la plus vieille des revues, et par la même occasion la maison Gallimard, et passe au Seuil afin d'y devenir directrice de la fiction française.

Les éditions Bruno Doucey ont l’immense chagrin de vous annoncer le décès le 26 juin 2023 à Paris de leur grande amie et autrice Ysabelle Lacamp, emportée à 68 ans par un cancer contre lequel elle a lutté d’arrache-pied pendant plus de trois ans.

Le Danois Nicolas Winding Refn, qui s’est fait connaître pour ses narrations souvent violentes et provocantes, s’essaie au genre de la jeunesse en adaptant l’incontournable série de livres Le Club des Cinq. Elle sera diffusée en trois longs métrages de 90 minutes par la BBC et ZDF, la chaîne de télévision allemande. En France, TF1 a déjà racheté les droits de l’œuvre.

Marc Roger, un fervent lecteur et un orateur persuasif, se lance dans une expédition spectaculaire de 5000 km le long des superbes rivages atlantiques. Durant cette aventure annuelle qui le guidera à travers 16 régions distinctes, il explorera 555 municipalités.

