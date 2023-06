Newsletters

Lundi 26 juin le Centre national du livre (CNL) a rendu publics les résultats de sa nouvelle étude menée en association avec la SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) et le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), sur les adaptations cinématographiques et audiovisuelles d'œuvres littéraires. Un travail réalisé par le cabinet BearingPoint.

La réédition de classiques donnait, jadis, l’opportunité à un éditeur d’enrichir le texte d’une préface, d’une postface, de quelques lignes sur l’œuvre, le contexte, ou autre. Désormais, elle est propice à ce que des romans soient frappés de ce que Musset appellerait ironiquement « le mal du siècle ». Et ce cher Ernest en fait les frais.

Les amphores antiques ornées d’inscriptions retrouvées ne sont pas rares dans les anciens territoires de la province du Bétique, correspondant à l’actuelle Andalousie. Mais un petit morceau d’une jarre millénaire s’est révélé d’une valeur bien particulière : on peut y lire un fragment de la poésie d’un certain Virgile…

L'association de WEBTOON, application de webcomics coréen, et de Michel Lafon, éditeur indépendant français, est désormais actée. À travers cette dernière, les deux structures visent la création d'un nouveau segment en librairie et une place de pionnier. Le tout en satisfaisant le plus large public possible.

