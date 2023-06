Newsletters

Complotisme, conjurationnisme ou conspirationnisme… Les termes désignant des théories parfois délirantes ne manquent pas. Et les ouvrages qui les colportent non plus. ActuaLitté s’est penché sur un panel de 28 titres issus de cette tendance, parus entre 2004 et 2023. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus, un chiffre d'affaires de 11 millions € : manne commerciale, la désinformation fait recette.

Trois mois après l'ouverture d'une procédure, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre (SLT) en Conseil des ministres. Dans son décret, il avance notamment que SLT se fonde sur les « idées véhiculées » par l’ouvrage de Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, paru en 2020 aux éditions La Fabrique. La maison met en garde contre une « nouvelle forme de censure » qui menace la liberté de s’exprimer et de publier…

Questionner le monde, certes. Mais rien de commun entre le doute cartésien — donc, raisonné, voire raisonnable — et la défiance radicalisée, ou le complotisme. Pour analyser plus profondément cette tendance que la Covid-19 n’a fait qu’aggraver, ActuaLitté a sollicité Marie Peltier, professeure d’Histoire à la Haute École Galilée de Bruxelles, qui décrypte le conspirationnisme contemporain depuis plusieurs années.

La présidence du Prix des Deux-Magots ressemble à la monarchie française de la fin XVIIe-XVIIIe siècle en France : deux règnes qui se sont prolongés, ceux de Henri Philippon et Jean-Paul Caracalla d’un côté, ceux du Roi-Soleil et de l’amant de la Du Barry de l’autre. Avant un troisième. Espérons que celui d’Étienne de Montety, à la tête aujourd'hui de la récompense littéraire quasi centenaire, ne se déroule comme celui de Louis XVI. Aucun signe en ce sens, bien au contraire : l’auteur de La grande épreuve et directeur du Figaro Littéraire innove.

Mais aussi le décès du dessinateur Eddy Vaccaro à l’âge de 50 ans, Kinga Wyrzykowska lauréate du Prix Françoise Sagan 2023, la mention occasion obligatoire en décembre 2023....