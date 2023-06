Newsletters

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) organise chaque année son World Library and Information Congress, événement international tourné vers les professions de l'information et de la documentation. Ce 19 juin, le choix de Dubaï pour l'édition 2024 n'a pas convaincu les foules, au vu de la réputation des Émirats arabes unis en matière de droits humains...

À l’institut Hamere Berhan d’Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie, des prêtres et des artisans qualifiés reproduisent méticuleusement d’anciens manuscrits religieux et des œuvres d’art sacrées, parfois séculaires. De nombreuses menaces pèsent en effet sur leur conservation...

La maison de vente Christie’s organise la vente aux enchères, du 22 juin au 5 juillet, autour de livres rares et manuscrits. Parmi les pépites de cette dispersion, un Livre de prières tissé d’après les enluminures des manuscrits du XIVe au XVIe siècle. Il fut réalisé à Lyon, par A. Roux, et achevé “de tisser” le 8 septembre 1887.

La 75e Foire du Livre de Francfort 2023, grand rendez-vous de l’édition, se déroulera du 18 au 22 octobre 2023. Cette année, elle met la Slovénie sous les projecteurs avec la devise « Nid-d’abeilles des mots ». Le 15 juin, le pays invité a présenté son programme, lors d’une conférence de presse à Francfort et a dévoilé les 70 personnalités littéraires présentes lors de la manifestation.

Mais aussi une deuxième sélection pour le Prix Pierre Daix 2023, L'IA dans un catalogue de bibliothèques, le fonds des archives et de la bibliothèque Seguin classé archives historiques...