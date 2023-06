Newsletters

Nous sommes en 2100, et la Terre ne se porte pas très bien. Dans une Amérique non pas post-apocalyptique, mais en canicule permanente, Josh Harper se lance dans une chasse au trésor échevelée. Mais comme nul ne sait quel sort l’Humanité aura réservé au climat, le scénario d’Ulysse Gry propose aux lecteurs de suivre en parallèle trois versions de son histoire, selon trois variantes des projections climatiques +2, +3 ou +4 degrés. L’enfer, sous toutes ses formes et dans toutes les tailles.

Mais il n'y a pas que la Terre qui se réchauffe... Bernard Méaulle a sorti Un si brûlant secret, aux Éditions de la route de la soie. Il place ce deuxième roman sous le signe de la féminité, renouvelant le mythe de la femme fatale qui transforme le tragique en une aventure du plaisir. L’auteur couche sur le papier la vie de Maria, meurtrie par une enfance difficile, celle-là même qui lui a donné le goût éperdu de la liberté.

« Bienheureux si on réussit à le caser quelque part » devient le mantra maternel. Mais le jeune Christophe a d’autres projets en tête. Sa réponse ne se fait pas attendre, il cherche à s’en sortir, le plus rapidement, le plus efficacement possible : « Est-ce qu’on me laisserait tranquille / Si je me coupais les doigts ?. » Voilà comment débute le bout d’aventure que constitue le récit de Pas même le boucher, paru le 8 juin 2023 aux éditions Æthalidès.

Déjanté, outrageusement drôle, toujours plus givré ! Cette fois, c’est décidé, Blanche se casse pour de bon. Pas question de finir dans la rubrique « féminicide » d’un canard local. Déterminée, elle s’en va trouver refuge à la montagne, chez son frère. Là-bas, elle est embauchée comme vendeuse par Tapelot textiles, une marque de prêt-à-porter connue pour son invention révolutionnaire : le coton 19.