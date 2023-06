Newsletters

La pratique est ancienne, courante pour certains éditeurs, mais reste recouverte d'un voile pudique : le pillon, ou la destruction des exemplaires invendus, reste indissociable de l'industrie du livre. Justifiée par les incertitudes du marché, la maitrise des coûts de fabrication et les frais de stockage, elle se trouve néanmoins de plus en plus critiquée, face à l'impératif de la sobriété environnementale...

Plusieurs organisations internationales et des professionnels du livre au Niger ont vivement réagi suite à l'attribution d'un marché public. Effectué par entente directe pour l'acquisition de manuels scolaires et de guides (mathématiques et français), il désigne comme attributaire provisoire Hachette Livre international.

Thomas Kramer, qui présidait le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) depuis 2016, a passé le flambeau lors de l'assemblée générale récente de l'association. Depuis 2022, Manuel Schär occupe également le poste de président du conseil d'administration de la maison d'édition hep Verlag et de directeur du développement éditorial chez Park Books à Zurich.

Le livre imprimé, aussi durable soit-il, ne manque pas de concurrence. Numérique et audio proposent de nouvelles manières de lire, parfois très originales. Sol Reader n'est sans doute pas la moins insolite, puisqu'il affiche le texte directement devant les yeux, grâce à des lunettes opaques...

Mais aussi dix voix de femmes de tous les continent, relire les albums d'Astérix pour comprendre l'économie, les éditions Margot rejoignent le groupe L'école des loisirs...