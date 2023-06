Newsletters

Le propriétaire des locaux de la Librairie Antoine, Monsieur Jérôme Brévier, vient de faire parvenir par huissier une notification sans préavis, annonçant une triplement du loyer commercial. Cette menace met en péril cet établissement indépendant qui contribue à la promotion du livre et de la lecture dans le quartier Saint-Louis de Versailles.

Des souris et des rats – pas de bibliothèque – prolifèrent dans l'entrepôt Amazon de Saran, inauguré en novembre 2016. Destiné originellement au tri de colis, ce centre de préparation des envois héberge de nombreux locataires plutôt indésirables. Saran-çon du succès ?

Ce lundi 19 juin, l’arrière-petit-fils de l’écrivain Louis-Ferdinand Céline, Guillaume Grenet, répondait aux questions de Sonia Devillers sur France Inter, en tant que représentant des descendants du célèbre romancier. Il confirme l’assignation prochaine de l’éditeur de l’auteur du Voyage, comme des deux ayant-droits, l’avocat François Gibault et l’ancienne élève de Lucette Almanzor, Véronique Robert-Chovin.

Il aimait Baudelaire et Victor Hugo, rappelle l’Élysée dans un communiqué, et versa son sang « pour notre pays ». Le poète Missak Manouchian et son épouse Mélinée recevront les honneurs du Panthéon, a indiqué Emmanuel Macron ce 18 juin. Une nouvelle qui fait réagir Alain Serres, directeur des éditions Rue du monde, dans nos colonnes.

Mais aussi Pedro Corrêa do Lago, Prix Céleste Albaret 2023, l’écrivaine Michela Murgia qui suspend ses rencontres publiques, Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon, les bibliothèques de Paris qui accueillent toutes les familles...