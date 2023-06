Newsletters

Iñaki Godoy incarne Luffy, un jeune navigateur à la peau élastique, et est entouré d'un équipage de marginaux dans la recherche du trésor One Piece, comme le présente le teaser de la nouvelle série à venir sur Netflix. Cette adaptation en direct du manga populaire d'Eiichiro Oda est la première du genre.

La bande-annonce dévoile une aventure captivante mettant en scène des personnages colorés et des adversaires redoutables, où Luffy et son équipage utilisent leurs pouvoirs uniques pour atteindre leurs objectifs.

Le collectif "Oser le français" exprime son indignation face à l'invasion de termes et de syntaxe anglo-saxonne, soulignant que c'est l'usage même de la langue française qui est remis en cause. Ils mettent en garde contre la tendance vers un bilinguisme injustifiable et suicidaire.

Sept associations se sont regroupées derrière ce collectif et ont lancé des actions contentieuses contre des grands organismes qui ne respectent pas la loi sur la langue française. Pour intensifier leur action, le collectif proposait deux jours de mobilisation, ces 17 et 18 juin.

Les traductrices d'autrefois sont engagées sur de nombreux fronts. Elles se battent tout d'abord pour faire reconnaître leur nom sur leurs traductions, mettant fin à l'anonymat ou à l'utilisation de pseudonymes masculins.

Ensuite, elles s'impliquent dans les problématiques de leur époque : l'éducation des femmes, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'instruction publique pour tous, la lutte contre l'esclavage et l'engagement politique. Qui sont ces femmes fascinantes mais méconnues ?

Robert Gottlieb, considéré comme une légende de l'édition, est décédé le mercredi 14 juin à l'âge de 92 ans. Il a occupé des postes clés en tant que directeur de Simon & Schuster et rédacteur en chef du New Yorker. Connu pour son travail acharné, il a travaillé avec de nombreux auteurs renommés tels que Bob Dylan, Doris Lessing, Chaïm Potok, Salman Rushdie et John le Carré, entre autres.

Health Translations est une bibliothèque en ligne gratuite qui met à disposition des immigrants et réfugiés vivant en Australie des ressources fiables sur la santé et le bien-être. Cette bibliothèque regroupe et référence les ressources en ligne publiées par 300 organismes australiens, offrant ainsi un accès rapide à plus de 100 sujets dans plus de 100 langues.

Les ressources disponibles sont traduites par des traducteurs certifiés, garantissant ainsi la qualité des informations. Health Translations ne télécharge pas ces ressources sur son propre serveur, mais fournit des liens directs vers les sites web des organismes partenaires où les ressources sont hébergées.

