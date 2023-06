Newsletters

Ah, le Maine-et-Loire ! La galipette d’Anjou ou pour les becs sucrés, le Crémet, divinement aérien, mousseux et frais. Mais pour cette journée bien particulière, nous avions rendez-vous avec la romancière Laure Manel. À la manière de Stefan Zweig, délicatement revisité sauce gonzo journalisme, voici donc notre version de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme…

Tous les éditeurs le confirmeront : la surproduction de livres, c’est toujours la faute des autres. Et plus on est gros, plus les petits sont pointés du doigt. Après quelques longues semaines d’absence, Monsieur Morris a deux ou trois choses à nous raconter sur la diversité éditoriale…

Vivendi a fait savoir aujourd'hui qu'il avait conclu un accord pour céder la totalité de ses parts dans Editis au groupe International Media Invest (IMI), une filiale du groupe CMI fondé par Daniel Kretinsky. Cette décision de signature de contrat par Vivendi fait suite à l'approbation des représentants du personnel de Vivendi et Editis.

La Ville de Marseille a décidé de ne pas reconduire l'Association du Château de la Buzine, présidée par Nicolas Pagnol, dans la gestion du château. Au lieu de cela, elle souhaite confier la gestion à une association spécialisée dans l'administration de centres sociaux, sans expérience dans la gestion des équipements culturels.

Mais aussi les Éditions Les Malins et ses auteurs qui se déchirent, Sous l'égide de Claude Lévi-Strauss, Tropicale Tristesse de Jean-Baptiste Maudet, me décès du fondateur de la maison d’édition Auzou...