Le Parlement européen a adopté, ce 14 juin, l'European AI Act, le projet de régulation de l'intelligence artificielle de l'Union. Une négociation s'ouvre désormais avec les États membres, afin de parvenir à un texte définitif. Pour l'instant, les dispositions concernent relativement peu le droit d'auteur.

L’année dernière, un district scolaire du Tennessee interdisait le célèbre roman graphique du Prix Pulitzer, Art Spiegelman, Maus, inaugurant une série de tentatives de censures ou de censures tout court, de la bande dessinée dans les écoles américaines. On penserait que les griefs des parents se porteraient sur le terrible récit, basé sur le témoignage du propre père du dessinateur, il n’en est rien. En cause : l’illustration d’une seule femme nue...

Au cours de l’automne 2023, Rakuten présentera un service de distribution de bandes dessinées numériques baptisé R-Toon. Conçu en partenariat avec plusieurs éditeurs japonais, il s’agit clairement d’un modèle de lecture façon webtoon, reposant sur un défilement vertical. Mais avec des ouvrages originaux, exclusivement en numérique.

Ce Prix littéraire du Royaume-Uni a été créé en 1996 afin de reconnaître le travail et les talents des autrices anglophones. Le Women's Prize for Fiction revient en 2023 à Barbara Kingsolver pour Demon Copperhead. Ce titre, déjà salué par un Prix Pulitzer, lui vaut désormais son second Women's Prize...

Mais aussi en Russie, les éditeurs qui doublent la mise pour les romans étrangers, une planche d'Astérix cédée pour 167.000 €, les 10 lauréats du Prix Babelio 2023...