Il Cavaliere, ou Signor Bunga Bunga, c’est selon, est décédé à l’âge de 86 ans. Silvio laisse derrière lui un véritable empire de quelque 2,8 milliards € à travers la holding Fininvest (télévision, presse, édition). Accessoirement, la famille Berlusconi est la 5e fortune du Bel Paese, avec plus de 6,9 milliards $ selon Forbes. Et demain, qui pour diriger Forza Italia, le parti fondé en 1994 ?

J.K. Rowling : certains disent, à l’instar du Donald Trump époque présidence, retirez-lui donc Twitter ! D’autres en revanche saluent son travail de dénonciation des « dérives contemporaines » courageux et salutaire. À chacun de se faire un avis, en tout cas, l’auteure de la saga Harry Potter remet le couvert. Il n’est pas question des transgenres directement cette fois, mais de la définition de lesbienne de l’Université Johns Hopkins…

Cocréateur de Wolverine, The Punisher, Mary Jane Watson et d'autres personnages cultes du catalogue Marvel, le dessinateur John Romita Sr. est décédé ce 12 juin, à l'âge de 93 ans. Son fils John Romita Jr., lui-même artiste au sein de la Maison des Idées, a annoncé la nouvelle.

L'écrivain américain Cormac McCarthy est mort, ce 13 juin 2023, à l'âge de 89 ans. Son éditeur américain, Alfred A. Knopf, a précisé que des causes naturelles expliquaient ce décès, survenu à son domicile de Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique. Auteur de La Route et Méridien de sang, il laisse une œuvre marquée par une certaine violence, explicite ou non.

Mais aussi Storytel qui veut ouvrir la voix, une librairie en Lego, à glisser dans sa bibliothèque, une autrice qui autocensure son roman sur la Russie...