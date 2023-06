Newsletters

Ceci est l’histoire d’une fratrie éclatée, autant émotionnellement que géographiquement. L’aînée, Ea, vit à San Francisco avec son compagnon. Siedsel, quant à elle, élève seule sa fille Laura à Copenhague. Enfin, Niels, le petit dernier, est loin de connaître un quotidien de stabilité, lui qui vogue entre des petits boulots et n’a plus de domicile fixe depuis quelques années. Leurs parents ? Tous deux décédés, ils ont pourtant laissé une marque indélébile sur la vie de leurs enfants. À eux à présent de changer de carapace…

La Belgique est un pays riche en culture et en histoire, connu presque davantage pour ses chocolats et ses bières que pour ses écrivains. Pourtant la littérature belge a toujours été imprégnée de la vie quotidienne de ses habitants, et l'un des aspects de cette réalité est la présence du jeu de hasard. Que ce soit dans les romans, les nouvelles ou les poèmes, le jeu de hasard est souvent utilisé comme un moyen de représenter les vicissitudes de la vie, la chance et le destin.

Avec Le Français va très bien, merci de joyeux universitaires remettent en question les clichés déclinistes proférés à propos de la langue française par des incompétents et répétés en boucle dans les médias. Non, le français n'est pas menacé par les émojis ; non, les jeunes ne massacrent pas la langue de Molière ; non, l'anglais n'est pas en train de déformer la langue française... et ainsi de suite.

On ne compte plus les ouvertures de nouvelles boutiques vantant les mérites de l’usage du CBD. Proposée à toutes les sauces, cette substance est l'un des nombreux composés chimiques présents dans la plante de cannabis. Le succès du CBD se retrouve pleinement en librairie, avec une explosion du nombre de titres publiés en lien avec cette substance. Les livres qui ont trait aux vertus thérapeutiques du CBD sont très importants.