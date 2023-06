Newsletters

Après deux ans d’attente et de travaux, la première librairie indépendante de Rezé (Loire-Atlantique), en métropole nantaise, est sur le point d’ouvrir ses portes. Fin juin-début juillet, dans les bâtiments qui abritaient anciennement les bureaux de la station Pont-Rousseau, naîtra un nouveau lieu de culture, comme un véritable point de rendez-vous pour les habitants de la commune.

Le 11 juin, Ian Griffiths, directeur de la création de la maison de haute couture Max Mara, a présenté sa collection croisière 2024 : Septem Flores. Articulée autour de l’émancipation féminine, la muse est l’autrice Selma Lagerlöf, la première à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1909. Les mannequins ont défilé à l’hôtel de ville de Stockholm (Suède), lieu où se tient chaque 10 décembre, le banquet Nobel, après la remise de la célèbre distinction.

Outre-Atlantique, la mort de Ian McGinty, auteur et dessinateur, à l'âge de 38 ans, a choqué toute une profession. Et rappelé combien la vie des artistes, qui font vivre et fonctionner toute une industrie, peut être compliquée, faite de salaires misérables et de conditions de travail déplorables. Autour du mot-dièse #ComicsBrokeMe (« La BD m'a tué »), les témoignages se multiplient.

Ce 9 juin, se tenait devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, le procès en calomnie et harcèlement sur internet, intenté par l’historienne et essayiste Laurence de Cock à l’historien martiniquais Zaka Toto. Ce dernier accusait la chercheuse engagée à gauche d’avoir plagié et invisibilisé ses recherches sur l’industrie sucrière à la Martinique, publiés dans sa revue Zist.

