À trois reprises président du conseil, parlementaire, créateur du parti Forza Italia, le chef de file de la droite italienne Silvio Berlusconi est mort ce 12 juin, à 86 ans. Figure médiatique en raison de scandales sexuels, ou encore pour fraudes fiscales, Il Cavaliere a également été un entrepreneur actif des médias et de l’édition.

De récentes études montrent une tendance à la professionnalisation dès la création de structures d'édition indépendantes. Or, ces éditeurs et éditrices, dont on suppose qu'ils soient expérimentés face aux imprévus de la profession, ressentent un fort sentiment de précarité. La revue Bibliodiversité y consacrera son numéro de mars 2024 et lance un appel à témoignages et contributions.

Le 27 mars dernier, le Pape François bénissait un satellite chargé de porter sa Bonne Parole dans les étoiles : Spei Satelles, de son petit nom (Satellites de l’Espoir), décollait depuis la base californienne Vandenberg. Le Vatican l’avait confirmé : la machine contiendrait un livre avec la bénédiction urbi et orbi du 27 mars 2020, déclamée en pleine pandémie Covid…

Dario Meneghetti, ancien ténor du Teatro alla Fenice de Venise, est frappé depuis une dizaine d'années par une sclérose latérale amyotrophique (SLA, ou maladie de Charcot). La sortie de son autobiographie, chez Ronzani Editore, provoque l'émerveillement, à plus d'un titre : il l'a rédigée à l'aide d'un pointeur optique.

