Vivendi annonce avoir obtenu aujourd’hui l’autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Elle est subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi, à savoir la cession de 100 % du capital d’Editis, pour laquelle le Groupe a conclu une promesse d’achat avec International Media Invest le 23 avril dernier, ainsi qu’à la cession intégrale du magazine Gala qui fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses marques d’intérêt.

On le sait : les livres audio sont de plus en plus plébiscités en France et dans tout l'Occident, ce qui s’accompagne d’une qualité toujours plus grande des contenus produits. Cette pratique constituerait au minimum un complément à la lecture, au mieux, une autre manière de lire. Une étude signée de deux chercheurs de l’Université de Chicago s’inscrit en faux quant à la seconde affirmation, ou au moins la nuance.

Ah ! Nana est le premier périodique français de bande dessinée réalisé par des femmes, pour des femmes, entre 1976 et 1978. Afin de rendre hommage à cette revue aujourd’hui disparue, Métal Hurlant a lancé le 8 juin 2023 une campagne de financement participatif pour publier en novembre un hors-série qui lui est entièrement dédié.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, Paris 2024 a noué un partenariat avec le Festival d’Angoulême, qui accueille les créations du 9e art venues du monde entier. Le Festival d’Angoulême et le Département de la Moselle coproduirons l'exposition, L’Art de la course, du 25 au 28 janvier 2024.

