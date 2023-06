Newsletters

Roland Garros bat son plein depuis 10 jours, avec une demi-finale Messieurs très attendue : Djokovic contre Alcaraz, fils spirituel de Rafael Nadal. Parmi les spectateurs de ces derniers jours, Kevin Chen, romancier taiwanais venu spécialement de Berlin où il réside. Son premier roman, Ghost Town (Seuil, trad. Emmanuelle Péchenart), il sortira lors de la rentrée littéraire. Mais quel lien entre fantômes et tennis ?

Le toujours jeune auteur, malgré ses 10 ans de carrière, Clément Bénech, a publié son cinquième roman cette année, Un vrai dépaysement. Un fils de la bourgeoisie bordelaise décide de quitter son cocon pour la Guyane. Sa soif d’exotisme, il l’étanchera finalement en Auvergne… Un sujet et un traitement qui entrent parfaitement en résonance avec la ligne des Rencontres de Montmorillon : littérature et territoires.

Le vendredi 9 décembre 2022, la librairie Les Parleuses, à Nice, avait vu ses vitrines recouvertes de bâches noires par les forces de l'ordre. La raison ? Une venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'accordait mal avec des messages, notamment « Violeurs, on vous voit, victimes, on vous croit », affichés à l'intérieur de l'établissement. Pour lever le voile sur cette censure, Maud Pouyé et Anouk Aubert, gérantes de la librairie, ont assigné le ministère et la préfecture des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice.

Il y a peu, la « réécriture » de classiques de la littérature signés Roald Dahl, Agatha Christie, ou Ian Fleming et son célèbre agent 007, engendrait une vaste polémique. Celle-ci a fait réagir du Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak à l’écrivain Salman Rushdie. Cette fois-ci, c’est le classique du cinéma réalisé par William Friedkin, French Connection, adapté du roman homonyme de Robin Moore, qui aurait subi la censure. Sur décision de Disney, pensent beaucoup...

Mais aussi les dessins de la rafle du Vel d’Hiv de Cabu à nouveau exposés, avant les JO, une Grande Collecte des archives du sport, Caroll étend sa plainte en diffamation contre Trump et réclame 10 millions $...