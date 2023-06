Newsletters

Rien ne va plus pour la médiathèque Marc Bernard du quartier Pissevin à Nîmes : l’établissement n'accueille plus de public depuis le 6 juin – et jusqu’à nouvel ordre. Une décision du maire de la ville Jean-Paul Fournier, « en concertation avec ses services ». La raison : les 18 agents de la municipalité sont menacés par des dealers postés devant le bâtiment.

Organisation internationale à but non lucratif, Oxfam International est aujourd’hui dans la tourmente. Dans le cadre de leur campagne du mois des fiertés Protect the Pride, l’organisme a fait un faux pas qu’Internet n’est pas prêt de lui pardonner. Une courte vidéo, postée sur leur compte Twitter, montrait un personnage en colère ressemblant à J.K. Rowling portant un badge TERF…

Cette année, 9241 structures scolaires et littéraires ont participé à la 34e édition du Prix des Incorruptibles et 551.478 jeunes lectrices et lecteurs ont voté pour leurs œuvres favorites. C’est la première fois que cette distinction rassemble autant d’élèves. Les lauréats des 7 catégories ont été annoncés ce 7 juin à la Maison de la Poésie à Paris.

Le 3 novembre 2020, Annabelle Chauvet et Juliette Debrix ouvrent la librairie féministe et engagée, Un livre et une tasse de thé. Quelques deux ans et demi plus tard, l’établissement menace de ne pas voir la rentrée littéraire et de fermer ses portes à la fin de l’été. Pour éviter cela, une campagne de financement participatif a été mise en place le 5 juin.

