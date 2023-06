Newsletters

Dans Stop Migraine, Caroline Daviau, praticienne en médecine chinoise et autrice de plusieurs guides pratiques propose une approche intégrative pour mieux comprendre, soulager et prévenir les migraines. Elle aborde les défis auxquels sont confrontées les personnes migraineuses : les incapacités de travail, les difficultés à maintenir des relations sociales, l’épuisement émotionnel, parfois la détresse psychologique... Et propose des solutions.

Rome. XVe siècle, au cœur de la Renaissance italienne. Alessandro Farnese, jeune aristocrate provincial promis à une carrière ecclésiastique, met son ambition au service d’une seule religion : sa famille. Usant de l’audace, de l’opportunisme et de l’élan amoureux, Alessandro s’impose au sein d’une papauté corrompue et licencieuse sans se compromettre.

William n'est pas encore très vieux, mais son métier le passionne : il est auteur de BD. Et comme son génie n'a d'égal que son humilité et sa générosité, de planche en planche, il confie aux lecteurs ses astuces pour, comme lui, connaître le succès (d'estime) et crouler sous les demandes (des créanciers). Prêts pour une visite guidée des coulisses du neuvième art ? William sera votre guide.

Suivez de près Allie, dont le quotidien est de plus en plus envahi par la paranoïa et un sentiment persistant d'être épiée en permanence. Le malaise s'insinue progressivement en nous, surtout lorsque nous faisons la connaissance de Shark (Matthieu), un adolescent effacé, dont l'obsession pour Allie semble prendre des proportions inquiétantes.