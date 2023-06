Newsletters

Lauréate du Prix Maison de la Presse 2023, Adèle Bréau a été saluée pour un ouvrage personnel et pourtant universel. L’heure de femmes, son septième roman, évoque Menie Grégoire, recrutée par RTL en 1967 pour une émission. Chargée de converser avec les auditrices, elle connaîtra un succès phénoménal. Or, l'animatrice fut également la grand-mère de la romancière.

Située à proximité de Miami, la boutique My Bulle Toys est une librairie offrant une vaste sélection de livres et de jeux éducatifs en français spécialement conçus pour les enfants. La passion qui anime son propriétaire, Nicolas Pacaud, l'a poussé à créer un lieu offrant aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement. Et chaque mois, publie son Carnet de bord, dans nos colonnes.

En novembre 2020, surgissait dans le panorama germanopratin une étonnante société : service de mise en relation pour les auteurs et leur texte, avec des éditeurs, Edith & Nous parlait autant de livres que de blockchain. Étonnant. Pour ne pas dire « disruptif ». La société compte parmi ses actionnaires un certain Pierre Comte, et passe un nouveau cap : celui de la gratuité de son offre.

Figure littéraire autant que sicilienne de la littérature italienne, Andrea Camilleri est décédé le 17 juillet 2019. Une perte immense pour le patrimoine littéraire, mais, facétieux même de profundis, l’auteur continue de séduire. L’Associazione Fondo Andrea Camilleri, qui promeut la mémoire et l’oeuvre du romancier, a ressuscité sur son site le créateur de l’inspecteur Montalbano…

Mais aussi la programmation du festival littéraire Les plumes de Léon qui se dévoile, la maison de Pierre Loti qui ouvrira en 2025, le Maroc qui dote ses bibliothèques d'une offre numérique...