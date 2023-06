Newsletters

Amiens ferme la première étape de son marathon BD : durant tout le mois de juin, les Rendez-vous de la bande dessinée accueillent le public, jusqu’au 25 juin. ActuaLitté, partenaire de la manifestation, vous en présente les moments d’anthologie…

Et pour cette fin de premier week-end, une fresque colossale en Lego est à découvrir : plus de 100.000 briques assemblées par les visiteurs, dans la bonne heure et une franche camaraderie.

Un peu plus loin, à Montmorillon, l’édition des Rencontres 2023 s’achève : l’occasion pour nos journalistes de vous faire découvrir quelques lieux bien particuliers de la ville. Et notamment le Musée de la machine à écrire. Spectaculaire établissement.

Pour ceux qui avaient le goût des fautes d’orthographe, Paris accueillait ce 4 juin une dictée géante, sur les Champs Elysées. Augustin Trapenard ou encore Katerine Pancol étaient présents pour lire les textes au public.

Alors, combien ?