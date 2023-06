À la une

Après de longs mois de sécheresse, des pluies torrentielles se sont abattues sur l’Émilie-Romagne au nord de l’Italie. Survenues durant le mois de mai, ces précipitations ont causé de fortes inondations. Les pertes humaines et matérielles sont immenses et la culture est, elle aussi, en danger. Des librairies, bibliothèques et centres d'archives de la région ont été victimes de la catastrophe naturelle.