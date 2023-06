Newsletters

Dans cette amusante histoire interactive de catastrophe planétaire, c’est vous qui décidez comment l’humanité va périr. Serons-nous transformés en gelée grise par les nanorobots d’Elon Musk ?

Rendus collectivement fous par les mèmes les plus puissants de la Russie ? Ou réduits en miettes par une personne assise sur le mauvais bouton en Corée du Nord ?

Georges Thinès (1923-2016) est un écrivain belge de langue française né en 1923 à Liège et décédé en 2016 à Court-Saint-Étienne. Parcourir toute son œuvre représenterait un travail de bénédictin et réclamerait une abnégation de trappiste, car, il faut bien le dire, la littérature de Georges Thinès est souvent très aride. Le tramway des officiers se passe pendant la Seconde Guerre dans une ville sous occupation allemande...

« Nous abandonnons tout ce qui peut-être abandonné, pour nous raccrocher plus solidement à ce que personne ne peut approcher. » Robert Musil est réputé être un auteur difficile. Parmi ses textes, il y a notamment des nouvelles, comme L’accomplissement d’un amour, parue en 1911, et rééditée dans la collection poche de Rivages, riche en pépites. En voici une qui confirme sa réputation d’auteur pour le moins exigeant. Il faut s’accrocher dans les développements, mais le sens se révèle toujours au bout, sans hermétisme.

« à la fin / tout est déjà dit / que ce soit vrai / ou non ». En exergue de son recueil, may ayim critique les préfaces « aussi consternantes que les postfaces » et affirme son ton poétique indocile et ironique. blues en noir et blanc est son premier livre publié, à Berlin en 1995. Il est aujourd’hui traduit en français - en édition bilingue - pour la première fois, par Lucie Lamy et Jean-Philippe Rossignol, aux éditions Ypsilon. Une cinquantaine de poèmes à la force brute et à la portée, aussi actuelle que bouleversante.