En 2021, S.A Cosby, le virtuose de la violence, publie Razorblade Tears, qui signifie littéralement « larmes de rasoir ». En avril 2023, il est traduit en français - sous le titre La colère. Ce roman noir, cocktail molotov de fureur et tendresse, dépeint une Amérique sombre. Malgré leurs différends, deux anciens prisonniers s’allient en un duo bancal et s’entraînent dans un road trip explosif pour retrouver les assassins de leurs fils.



Mais aussi, Juan Branco qui a récemment sorti un Manuel insurrectionnel, s'est penché sur le présentateur Cyril Hanouna. Son nouvel essai, Hanouna, sortira le 1er juin chez Au Diable Vauvert. Juan Branco raconte de l’intérieur le fonctionnement de TPMP et réagit à son passage dans l’émission aux côtés de Damien Tarel, l’homme qui a giflé Emmanuel Macron.

Si de nombreux acteurs professionnels interviennent sur le marché des changes, les particuliers peuvent aussi s’emparer de cet espace pour chercher à dynamiser leur épargne. Les livres sur le marché des changes peuvent être utiles aux investisseurs qui cherchent à comprendre le fonctionnement du marché et à développer leurs compétences de trading. Nous vous en proposons une liste...

Et enfin, imaginez qu’un seul texte, et pas le meilleur, ait pu survivre à l’apocalypse. Imaginez qu’il réussisse à devenir l’unique référence littéraire au monde. Imaginez le rapport à ce livre de toutes celles et ceux qui l’auront entre les mains. Eh bien, Nicolas Cartelet l’a fait.