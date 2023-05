Newsletters

Rise and fall… cette chanson de Craig Davis et Sting avait des accents fantastiques : on se souvient du dicton : « Plus dure sera la chute. » Pour les industries culturelles, l’année 2022 serait la pire incarnation de ce que le piratage provoque en pertes économiques. Plus de 13,4 milliards €, d’après une enquête de la CODA, coalition internationale basée au Japon, mais réunissant aussi bien des groupes éditoriaux locaux que des mégacorporations américaines.

Dure, dure, la chute…

Heureusement, des découvertes fantastiques remontent le moral. Ainsi, à Lyon, ce fonds documentaire voué à l’abandon et la moisissure, qui sera numérisé par les éditions Afitt — spécialisées dans la thanatopraxie. Xi, xi…

Côté réjouissances, le Prix des libraires qu’a reçu Gilles Marchand pour un roman tout bonnement extraordinaire : Le Soldat désaccordé. Et depuis Nice, on apprend que Philippe Besson devient le 27e lauréat du prix Baie des Anges. Classe et félicitations aux auteurs.

Et puis, d’autres occasions de sourire, comme cette histoire du prix Nobel de Littérature 2012, qui avoue s’être servi de ChatGPT pour écrire un discours…

Mais surtout, Marc Roger, lecteur itinérant impénitent, qui nous donne des nouvelles depuis l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.

