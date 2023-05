Newsletters

Le 12 mai au matin, Bernard Condominas s'en est allé. Ce philosophe était l'ancien directeur des Éditions du Félin. Il fut également membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes et président de l'association Ent'revues de 2005 à 2015. Cette dernière promeut les revues culturelles, scientifiques et littéraires francophones.

Lorsque l'on explore l'inconnu, mieux vaut s'attendre à tout. Mais retrouver un objet aussi familier qu'un bon vieux codex, la NASA ne l'avait certainement pas anticipé... L'astromobile Curiosity, depuis la surface de la planète, a découvert, le 15 avril dernier, une formation rocheuse qui ressemble à s'y méprendre à... un livre.

En 2018, la capitaine de police et syndicaliste, Agnès Naudin publiait son premier roman, Affaires de famille, au Cherche Midi. Un texte dans lequel elle évoquait des enquêtes en cours. Poursuivie par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine pour violation du secret professionnel, elle a été condamnée ce 15 mai. Elle a déjà annoncé faire appel de la décision.

Quelle place pour la morale en littérature ? Jugements, procès, réécritures… Devoirs, responsabilités, offenses et libertés… Censures, réelles ou supposées, de l’œuvre ou de l’auteur… La Grande Librairie aide à y voir clair ! Et puis deux évènements, en direct et en public, au Studio Gabriel : Fred Vargas, dont le public attendait le nouveau polar depuis 6 ans, et le lauréat du Prix des Libraires 2023… qui sera révélé.

Mais aussi Frédéric Pajak qui remporte le Prix Flaubert 2023, homophobie en Hongrie, 7 raisons d'être fan de La Reine Charlotte par Jane Austen...