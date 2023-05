Newsletters

Aux États-Unis, les responsables politiques sont-ils un peu trop débonnaires avec les archives nationales ? Donald Trump, Joe Biden, mais aussi l'ancien vice-président Mike Pence ont tous été pris la main dans le sac, avec en leur possession des documents qui devaient être remis aux archivistes. Le Sénat américain souhaite encadrer plus strictement les pratiques en la matière.

PEN International, PEN America et l’Independent Chinese PEN Center (ICPC) ont publié un rapport qui dénonce la politique répressive du gouvernement chinois, envers les écrivaines et les personnes usant de leur liberté d'expression et d'opinion. PEN America a recensé, à ce jour, huit écrivaines actuellement emprisonnées en Chine, en excluant Hong Kong et Macao.

En janvier dernier, les députés Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance) déposaient à l'Assemblée nationale une proposition de loi destinée à « lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Mais aussi, une exposition revient sur les trois vies d'Arminé, qui a subit le séisme de Gyumri en 1988. Elle a dû se réinventer et imaginer de nouvelles perspectives d'avenir.