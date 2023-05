Newsletters

Le 4 mai dernier sortait en librairie La Secrète aux éditions de l’Archipel, la première biographie consacrée à Élisabeth Borne. Une nouveauté littéraire qui ne ravit pas la femme politique qui assigne en justice l’éditeur du titre. Elle déplore certains passages faisant référence à sa santé, son orientation sexuelle ou encore sa vie familiale.

Le jury du Prix Tillinac a établi la liste finale des 5 livres admis à concourir. Il récompense des ouvrages qui mettent en lumière la France des provinces, l’amitié, la littérature et l’art de vivre à la Française. Les 5 auteurs en lice sont : Frédéric Beigbeder, François Cérésa, Chantal Delsol, Philippe Lacoche et Sonia Mabrouk.

Le mardi 9 mai, le Conseil économique, social et environnemental a adopté à l'unanimité, à 121 voix pour, une résolution portée par sa Commission de l'Éducation, de la culture et de la communication. Ce texte invite le gouvernement, le Parlement et tous les responsables publics à intégrer la culture dans toutes leurs actions.

Mais aussi, le député Les Républicains Jean-Louis Thiériot, a déposé une proposition de loi « visant à protéger l’intégrité des œuvres des réécritures idéologiques » à l'Assemblée nationale.